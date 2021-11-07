AK Parti Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapacak iddiası

Oğuzhan Asiltürk'ün ölümüyle birlikte Saadet Partisi ile ittifak ihtimali ortadan kalkan AK Parti'nin 2023 seçimlerinde Fatih Erbakan’ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi normal şartlarda Haziran 2023'te yapılacak kritik önemdeki seçimleri kazanmak için başta ekonomi olmak üzere, seçmen tabanını genişletme ve oy kaybını önlemeye dönük bir dizi düzenlemeyi 2022’de yaşama geçirmeyi hedefliyor. BBC Türkçe AK Parti kulislerinde konulanları aktardı.

Bu kapsamda asgari ücretin kimi AK Parti sözcülerinin de dile getirdiği gibi “insani düzeye” çekilmesi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge düzenlemelerinin yaşama geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Seçim Yasası değişikliği, yeni anayasa çalışması, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi de AK Parti’nin seçime dönük hedefleri arasında.

Z kuşağını kazanma hesabı

AK Parti’nin hedef kitlesinde yer alan kesimlerden birisini de Z kuşağı olarak adlandırılan gençler oluşturuyor.

Seçimlerde iktidarı belirlemede önemli rol oynayacağı ifade edilen gençleri, partiye kazandırmak için önümüzdeki haftalardan itibaren bir dizi etkinliğin yaşama geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak 16 Kasım’da Ankara Millet Bahçesi’nde “Belediyeler Gençlik Festivali” düzenlenecek ve bunların devamı da gelecek.

Ayrıca parti içinde Z kuşağının beklentilerinin belirlenmesi ve buna dönük politikalar oluşturulması da gündemde.



İttifakı genişletme arayışı

AK Parti, MHP ve BBP ile yapılan seçim ittifakını 2023 seçimlerine de taşımayı hedefliyor.

Ancak karşısında geniş bir muhalefet cephesi oluşan iktidar partisi, ittifakı genişletmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna dönük ilk adımı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’le görüşerek atmıştı. Saadet Partisi’nin Millet İttifakı içinde yer almasına karşı çıkan Asiltürk, Cumhur İttifakı'na sıcak baktığının mesajlarını da vermişti. Ancak Asiltürk’ün 1 Ekim'de yaşamını yitirmesi bu görüşmelerin yarım kalmasına yol açtı.

"İttifakların seçim sathı maline girildiğinde" konuşulabileceğini sık sık dile getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise iktidar partisine mesafeli duruşu biliniyor. AK Parti, bu partinin Cumhur İttifakı'nda yer almasa da 2019’daki İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimlere tek başına girmesinin de kendilerine yarayacağını hesaplıyor.

Vatan Partisi ile ittifaka "Biz kendimize benzeyen partilerle ittifak yaparız" denilerek karşı çıkılırken, Fatih Erbakan’ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak bakılıyor.

İYİ Parti’nin de Cumhur İttifakı'na katılması için geçmişte çağrı yapan AK Parti, Meral Akşener’in bu seçeneğe kapıları kapatması nedeniyle, bu olasılığı gündeminden çıkarmış görünüyor.



Alevi ve Kürt seçmenle tabanı genişletme hedefi

AK Parti ayrıca bir süredir cemevlerinin statüsü ve Alevi yurttaşların taleplerine ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle bir çalışma yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Ekim’deki kabine toplantısında "58 ildeki 1585 cemevini ziyaret ederek, taleplerini içeren bir raporu" görüştüklerini açıklamıştı.

AK Parti içinde "Alevi açılımı" olarak nitelendirilmese de geçmiş yıllarda yapılan çalıştay raporlarının güncellenerek Alevi toplumunun ortak taleplerine dönük düzenlemeler yapılması gündemde.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir “Alevi Cemaati Başkanlığı"nın kurulması ve yeni Anayasa önerisinde de bu kesimlere dönük düzenleme seçenekleri tartışılıyor.

AK Parti'de Alevilerin talepleri ve cemevlerinin statüsü konusunda hangi seçenekler tartışılıyor?

AK Parti’de tartışılan bir başka konu ise Kürt seçmenin desteğini almak için atılması gereken adımlar.

AK Parti kulislerinde, partiye oy veren Kürt seçmenden büyük bir kopuş olmadığı savunulsa da özellikle “kararsız Kürt seçmeni” kazanmak için sahada çalışma yapılması gerektiği ifade ediliyor.

2023 seçimlerinde yüzde 1 oyun bile çok değerli olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, ekonomik alanda yatırım odaklı düzenlemelerin yapılabileceğini ifade ediyorlar.