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MHP'li İlknur Fidan darp iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MHP'li İlknur Fidan darp iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğünü belirterek eski eşi avukat H.H.K.'den şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Fidan, ayrıca koruyucu tedbir talebinde bulundu.

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Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu. Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı. Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darbedildi.

H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

MHP
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