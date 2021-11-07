AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Alım gücü kuvvetlenecek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücretle ilgili açıklamasında "Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" dedi.

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2022 asgari ücret ne kadar olacak tartışmaları sürüyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri yakında başlıyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala iktidar partisinden bir açıklama geldi.

TV100'de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" dedi.

"Ekonomik sıkıntılarını gidecek bir rakam olacak"

Özkan, devamında "Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını gidecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.