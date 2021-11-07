BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  POLİTİKA

İstanbul Maratonu'nda Millet İttifakı liderleri göğüs numaralarıyla mesaj verdi!

İstanbul Maratonu'nda Millet İttifakı liderleri göğüs numaralarıyla mesaj verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, 43. İstanbul Maratonu başladı. Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti.

Abone ol

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maratonun startını verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun 43.'sü başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun startını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ardından vatandaşlarla birlikte yürüyüşe geçti.

Forma numaralarıyla mesaj

Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göğüs numarası "34", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise "1919" oldu. 

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı. 40 bin kişinin koşacağı maratonda, 15 kilometre koşusunun yanı sıra 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Manisa'dan gelen Pelin Kerper isimli bir vatandaş, "Çok güzel bir ortam. İlk defa katıldım. Çok etkileyici" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da et fiyatlarını solladı karaborsaya düştü kilosu 110 liraya ulaştı
Foto Galeri Adana'da et fiyatlarını solladı karaborsaya düştü kilosu 110 liraya ulaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenler Günü şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık öğretmen şiirleri
Öğretmenler Günü şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık öğretmen şiirleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı
Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında sona yaklaşıldı
Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında sona yaklaşıldı
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu! Yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu! Yakalanan 5 zanlı tutuklandı
NBA'de Furkan 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
NBA'de Furkan 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
10 Kasım resmi tatil mi öğleden sonra okullar tatil mi?
10 Kasım resmi tatil mi öğleden sonra okullar tatil mi?
Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif!
Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif!
ABD'de ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinde izdiham: 8 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı
ABD'de ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinde izdiham: 8 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı
Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam Nusret'te 19 bin liralık et yedi ülke karıştı
Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam Nusret'te 19 bin liralık et yedi ülke karıştı
Okul tatilleri ara tatil ne zaman başlıyor 1. dönemdeki tatil kaç gün?
Okul tatilleri ara tatil ne zaman başlıyor 1. dönemdeki tatil kaç gün?