İstanbul Maratonu'nda Millet İttifakı liderleri göğüs numaralarıyla mesaj verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, 43. İstanbul Maratonu başladı. Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti.

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"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maratonun startını verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun 43.'sü başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun startını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ardından vatandaşlarla birlikte yürüyüşe geçti.

Forma numaralarıyla mesaj

Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göğüs numarası "34", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise "1919" oldu.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı. 40 bin kişinin koşacağı maratonda, 15 kilometre koşusunun yanı sıra 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Manisa'dan gelen Pelin Kerper isimli bir vatandaş, "Çok güzel bir ortam. İlk defa katıldım. Çok etkileyici" dedi.