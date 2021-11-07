Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif!

Arsenal'dan büyük ümitlerle transfer edilen Mesut Özil, henüz Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e olan ilgi bitmiyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Fatih Doğan'ın özel haberine göre sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı.

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.

İlk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha F.Bahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.

Mesut Özil kariyeri boyunca Premier Lig'de Bundesliga'da LaLiga'da ve Süper Lig'de forma giydi. Premier Lig'de Arsenal formasıyla 184 maça çıkan Mesut, 33 gol atıp 58 asist yaptı.

Bundesliga'da da 13 kez gol sevinci yaşayan Mesut Özil, Şampiyonlar Lİgi'nde 69 kez maça çıktı ve 11 gol attı.

Devler Ligi'nde de 26 asist yapan Mesut Özil'in geleceği kısa süre içinde belli olacak.