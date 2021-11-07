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Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a İyi Parti cezayı kesti Ahmet Hakan duyurdu: Hafif ceza

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliği görevinden alındığını yazdı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını bir vatandaşın boynuna sarılıp küfür etmesi tepkilere neden oldu.

Önce inkar eden sonra görüntüler ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalan Türkkan, eleştiri oklarının hedefinde.

Küfrettiği kişiden özür dilemedi

Gündeme oturan Türkkan'ı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Baştan sona kadar Lütfü Tükkkan olayı" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Türkkan'ın Akşener'den ve partililerden özür dilediğini belirten Hakan, yazısında "Bacısına küfrettiği şehit yakınından bir özrü esirgiyor." diyerek tepki gösterdi.

Nutuk istismarı

Türkkan'ın video mesajında arkasına Nutuk'u almasına değinen Hakan, "Hiçbir Atatürkçünün bunu yemeyeceğini düşünmüyor. Atatürkçülerin ahlaki yaklaşımlarını küçümsüyor yani." ifadelerine yer verdi.

"Akşener Türkkan'ı feda edemedi"

İYİ Parti açısından Türkkan'ın taşınmaz bir yük olduğunu savunan Hakan, Türkkan'ın akibetiyle ilgili partideki son son gelişmeleri aktardı:

"Dün saat 20.00 civarında Lütfü Türkkan’a cezayı kesti Akşener. Verilebilecek en küçük cezayı verdi: Grup başkanvekilliği görevinden aldı. Partiden atılması, hatta disipline sevk edilmesi bile söz konusu değil. Akşener, en baştan beri kendisine yol arkadaşlığı yapan Türkkan’ı feda edemedi yani."

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