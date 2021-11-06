Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı
61 yaşındaki usta oyuncu Demet Akbağ yıllar öncesi işlediği suçu yine işleyince mahkemelik oldu.
9 yıl önce mahkemelik olan komşular Demet Akbağ ile Ala Sarsılmaz Elmioğlu yeniden aynı konu yüzünden mahkemelik oldu.
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Elmioğlu, Akbağ'a 2006 yılında dairesinden ortak bahçeye kapı açtırarak, kendine bir 'saklı bahçe' yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı.
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Akbağ'ın, 9 yıl önceki gibi kendine özel bahçe yaptırdığını görünce yine soluğu mahkemede aldı.
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Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un işte bugünkü 'Ceza aldığı suçu tekrar işledi!' başlıklı o yazısı...
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