BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97

Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

61 yaşındaki usta oyuncu Demet Akbağ yıllar öncesi işlediği suçu yine işleyince mahkemelik oldu.

Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

9 yıl önce mahkemelik olan komşular Demet Akbağ ile Ala Sarsılmaz Elmioğlu yeniden aynı konu yüzünden mahkemelik oldu. 

114
Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

Elmioğlu, Akbağ'a 2006 yılında dairesinden ortak bahçeye kapı açtırarak, kendine bir 'saklı bahçe' yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı.

214
Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

Akbağ'ın, 9 yıl önceki gibi kendine özel bahçe yaptırdığını görünce yine soluğu mahkemede aldı.

314
Yıllar önce ceza aldığı suçu Demet Akbağ yine işledi! Gördüklerinden sonra soluğu mahkemede aldı

Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un işte bugünkü 'Ceza aldığı suçu tekrar işledi!' başlıklı o yazısı...

414