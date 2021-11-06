Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan olayında neyler oluyor? Meral Akşener neden suskun

Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşın tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bugün saat 12:00'de basın toplantısı düzenleyecekti. İstifa edeceği iddia edilen Türkkan'ın toplantısı apar topar iptal edildi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği sürüyor...

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti ve ittifaktaki ortağı CHP'nin sessizliği sürüyor. Bugün saat 12:00'de Türkkan'ın yapacağı basın toplantısı apar topar iptal edilirken, Akşener'in ne kadar daha suskun kalacağı tartışma konusu oldu.

Lütfü Türkkan, ilk olarak kendisine bir tuzak kurulduğunu ve küfür etmediğini ifade etmişti. Türkkan daha sonra ise bir video yayınlayarak küfür ettiğini kabul etti, Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın ısrarla şehit ağabeyinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı.

Akşener, küfürcü Türkkan'ı affetti mi?

Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirilmişti. Türkkan, toplantıyı iptal etme kararı aldı. Türkkan'ın basın açıklaması sonrası istifa edeceği ve partisini olayın dışında tutacağı öne sürülmüştü. Toplantının iptal olması, 'Akşener, Lütfü Türkkan'ın özrünü kabul etti' yorumlarını beraberinde getirdi.