Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ilısu projesini hamdolsun finansmanını terör örgütünün saldırılarına kadar önümüze çıkartılan nice engellere rağmen tamamladık. Bu projeyi engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.

Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tahammülümüz yoktur. Dünyanın geleceğine ilişkin senaryoların karanlık tablolara karşı her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Su en değerli kaynaktır. Atalarımız 'Su ab-ı hayattır' diyor.

Sel orman yangını gibi afetler artmaktadır. Su kaynaklarının kalite yönünden azalması da ayrı bir sıkıntı durumudur. Su kaynakları gıda üretiminde en çok kullanılmaktadır. Bu durum gıda üretimini de etkilediği anlamına gelmektedir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.

PKK'nın yan kolu HDP sizler yapabilir misiniz?

Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmasının yanında yapısal değişim boyutu da bulunmaktadır. Çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras noktalarında çalışma yapıldı. Hasankeyf başta olmak üzere tarihi özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri başarıyla taşıyarak yeni yerlerine ulaştırtırdık. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. PKK’nın yan kolu HDP sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz, sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, sizlere aşığız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı havadan inceledi