BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adalar'da plan yapma yetkisi İBB'den Çevre Bakanlığı'na verildi

Adalar'da plan yapma yetkisi İBB'den Çevre Bakanlığı'na verildi

Adalar’da plan yapma ve onaylama yetkisi İBB’nin elinden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi.

Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.

Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün söz konusu kararın "çok kritik bir sonucu olduğuna" dikkat çekerek “Adalar'da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da trende dehşet! Bıçaklı saldırgan 3 kişiyi yaraladı
Almanya'da trende dehşet! Bıçaklı saldırgan 3 kişiyi yaraladı
Savaş tehdidi büyüyor! Sırbistan 3'üncü Dünya Savaşını bile tetikleyebilir 'Almanya gibi davranıyor'
Savaş tehdidi büyüyor! Sırbistan 3'üncü Dünya Savaşını bile tetikleyebilir 'Almanya gibi davranıyor'
Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı Yüksek Divan Kurulu toplandı
Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı Yüksek Divan Kurulu toplandı
Emeklilikte yaşa takılanlar için Bağ-Kur hatırlatması Bendevi Palandöken uyardı
Emeklilikte yaşa takılanlar için Bağ-Kur hatırlatması Bendevi Palandöken uyardı
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yolu kapattı! 'Helalleşme' sözleri olay
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yolu kapattı! 'Helalleşme' sözleri olay
Yasak geldi! Aşı yaptırmayanların kafe ve restoranlara girişi yasaklandı
Yasak geldi! Aşı yaptırmayanların kafe ve restoranlara girişi yasaklandı
İstanbul'un en büyüğü olacak! Bakan Nuri Ersoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 isteğini açıkladı
İstanbul'un en büyüğü olacak! Bakan Nuri Ersoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 isteğini açıkladı
Koronavirüsün bıraktığı korkunç hasar aylar sonra ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Şener açıkladı
Koronavirüsün bıraktığı korkunç hasar aylar sonra ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Şener açıkladı
'Bu evden ölüm çıkacak' diyen kadın göğsüne ateş etti
'Bu evden ölüm çıkacak' diyen kadın göğsüne ateş etti
Diyanet'ten bir 'baldız' fetvası daha! Baldız, teyzesi ve halasıyla evlenilebilir
Diyanet'ten bir 'baldız' fetvası daha! Baldız, teyzesi ve halasıyla evlenilebilir