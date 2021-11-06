Adalar'da plan yapma yetkisi İBB'den Çevre Bakanlığı'na verildi

Adalar’da plan yapma ve onaylama yetkisi İBB’nin elinden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi.

Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.

Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün söz konusu kararın "çok kritik bir sonucu olduğuna" dikkat çekerek “Adalar'da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir” dedi.