İstanbul'un en büyüğü olacak! Bakan Nuri Ersoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 isteğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, köşe yazarı Ali Eyüboğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden üç isteği olduğunu söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta içinde bir grup gazeteciye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan Atatürk Kültür Merkezi’ni ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni tanıtıp, akşam yemeği verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu yemekle ilgili yazısında "Merak ettiklerimi sorduğum Ersoy’un AKM’ye dair verdiği bilgilerin özeti şu: Yeni AKM, eskisinden üç kat büyük." ifadelerini kullandı.



Eyüboğlu yazısında "2.5 yılda tamamlanan ve 96 bin metrekare kapalı alanı olan AKM 2 milyar TL’ye mal oldu. Yeni AKM, içinde tiyatro, opera ve konserler için çok amaçlı üç salon, sinema, sanat galerisi, 27 bin kitabın olduğu kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, müzik kayıt stüdyosu ve tasarım dükkanı olan akıllı bir bina." dedi.







Cumhurbaşkanı üç şey istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istekleriyle ilgili Eyüboğlu "Ersoy sohbetimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde kendisinden istediği üç şey olduğunu söyledi. “Nelerdi onlar?” diye sorduğumda Ersoy’un verdiği yanıt şu oldu: “Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ile İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin yeniden yapılmasıyla Rami Kışlası’nın Kütüphaneye dönüştürülmesi... CSO ve AKM’yi bitirip sanatseverlerin hizmetine sunduk, kısmetse çok yakında Rami Kışlası’nı da İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak açacağız.” ifadelerini kullandı.







"64 ayrı noktada 250 etkinlikte bin 412 sanatçı"

Yazısında "Bakan Ersoy, AKM’nin açılmasından sonra başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere tarihlerini kesinleştirerek her yıl iki kez yapacaklarını açıkladı" diyen Eyüboğlu "AKM Galataport arasındaki dört kilometrelik yol üzerindeki 64 ayrı noktada 250 etkinlikte bin 412 sanatçıya ait eserlere sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kültür yolu üzerinde üç yıldır çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, 'Bu amaçla güzergah üzerindeki etkinlik noktalarından bakanlığımıza veya kamuya ait binaların restore ve renovasyonları yapıldı' dedi." ifadelerini kullandı.





"Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi almaya başladı"

Eyüboğlu yazısının sonunda "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restore edilen Galata Kulesi’nin Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi almaya başladığına dikkat çeken Ersoy, el attıkları Kız Kulesi’ni de aslına uygun hale getirip cazibe merkezi yapacaklarını vurguladı. Göbeklitepe gibi 11 yer daha tespit ettiklerini, bu sayının 20’yi bulacağını söyleyen Bakan Ersoy, 'Bu yerlerdeki kazı çalışmaları bitince dünya Türkiye’yi konuşacak” dedi' sözlerine yer verdi.