Mehmet Eymür, 'Doğu Perinçek sürekli hapiste tutulmalı' dedi! İşte Eymür'ün gerekçesi

MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'den Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le ilgili yeni suçlama ve iddialar geldi. Perinçek için "İngiliz istihbaratı ve ABD'nin ajanı" diyen Eymür şimdi de "Ortalığı devamlı karıştırdığı için bence hep hapiste tutmak lazım" dedi.

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MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için "Ortalığı devamlı karıştırdığı için hep hapiste tutmak lazım" dedi. Halk TV'de Özlem Gürses'in programında gazetecilerin sorularını cevaplayan eski MİT'çi Mehmet Eymür, "İşkence yaptığı için pişman olmadığını" tekrarladı...

'Perinçek İngiliz istihbaratının ve ABD'nin elemanı'

Eymür, Gökçer Tahincioğlu'na verdiği röportajda, "Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir." iddiasında bulunmuştu.

'Doğu Perinçek hep hapiste tutulmalı'

Mehmet Eymür, Halk TV'de Doğu Perinçek'le ilgili suçlamalarına devam ederek şu iddialarda bulundu:

- Doğu Perinçek ortalığı devamlı karıştırdığı için bence hep hapiste tutmak lazım. O kadar çok kişinin ölümünden mesul ki, o kadar çok. Hep teşhir etti, hep hedef gösterdi. Biz onu Robert Kolej'de bir İngiliz hocanın elinde, İstanbul grubunu yakaladık. Bunlar kayıtlarda olan şeyler.

Mehmet Ağar kokain mi kullanıyor? Mehmet Eymür, Mehmet Ağar'la ilgili de şok bir iddiada bulundu. 'Mehmet Ağar'ın gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence" diyen Eymür, "Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya." ifadelerini kullandı.

Siyasi cinayetler olabilir mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklaması sorulan eski MİT'çi Mehmet Eymür, "Şimdi terörün, çetelerin çok olduğu dönemde her türlü şeyi beklemek lazım. Ben 25 sene önce söyledim siyasi cinayetlere de tevessül edebilirler diye. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Adalet en önemli şey, adalet işlemediği zaman hiçbir şeyi beklememek lazım" dedi. Eymür şöyle devam etti: "Çok enteresan tabi Çakıcı'nın çıkarılma şekli, arka arkaya tahliyeler. Çok dikkatimi çekti tabii. Zaten Sayın Bahçeli'nin ziyareti bir acayip geldi bana, cezaevinde. O ilişkiyi kuranlara sormak lazım."