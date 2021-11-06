İlhan Selçuk'un 'bildiği' istihbarata çalışan Cumhuriyet yazarı kim!

Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’dan medya kulislerini karıştıran iddia... Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan İlhan Selçuk, hangi Cumhuriyet gazetesi yazarının istihbarat için çalıştığını söyledi. O gazeteci, yimdi hangi gazetede yazıyor. Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, "Basında çok MİT'çi var" demişti

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Eski MİT yöneticisi Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleri tartışma konusu oldu. Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Eymür'ün bu açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaşadıkları bir olayı anlattı. İşte Akın Atalay'ın o paylaşımı:

Savcı, gazetenin avukatı önünde ifşa etti

"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı."

İlhan Selçuk neden 'aman ses etmeyin' dedi

Akın Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı" ifadelerini paylaştı.

Hala ulusal bir gazetede yazıyor

Akın Atalay, istihbarata çalışan o gazetecinin kimliğiyle ilgili de şu bilgiyi paylaştı: "Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor o gazeteci..."