İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına 'bacını s...rim' diye küfretti! Önce montaj dedi sonra özür diledi

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında Akşener'e tepki gösteren şehit abisinin boğazını sıkıp 'bacını b...rim' diye küfretti. O anlar kameralara yansıdı. Gelen tekiler üzerine önce 'montaj' diyen Türkkan, daha sonra 'özür videosu yayınladı. Ancak Türkkan özürü Meral Akşener'den dilerken, şehit abisi Tahir Gümren'den dilemedi...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynunu sıkarak bir süre dinlediği bu kişiye 'senin bacını s...rim" diye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Türkkan'ın küfrettiği kişinin şehit ağabeyi Tahir Gümren olduğu ortaya çıktı. Gümren'e ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan, önce sosyal medyadan 'montaj' deyip operasyon iddiasında bulundu. Ancak gürüntülerde her şeyin net olduğunun ortaya çıkması üzerine Lütfü Türkkan tarihi bir tornistana imza atarak Twitter adresinden özür videosu yayınladı.

Akşener'den özür diledi şehit abisinden dilemedi

Kamuoyunun tepkileri üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Türkkan'ın özür videosunda, Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilemeyi aksatmazken, iğrenç küfürler sarf ettiği şehit ağabeyini pas geçmeyi tercih etti. Türkkan, "Bunlar hiç hoş olmayan bana da yakışmayan ifadeler. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Genel Başkanımızdan özür diliyorum" dedi.

Twitter hesabından "Oyun" demiş ve küfrettiği iddiasını yalanlamıştı

İYİ Partili Lütfü Türkkan skandal hareketini gün boyu savunmuş, özür videosundan 9 saat önce yaptığı paylaşımda, ''Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız.'' demişti. İYİ Partili Türkkan'ın tornistanı sonrası ''bu tweet ne olacak Türkkan?'' sorusu sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.