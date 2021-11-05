Türkiye 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 223 bin 420'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Kasım 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 201 oldu.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez.'' ifadelerini kullandı.

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