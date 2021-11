Erdoğan'dan ebeveynlere internet uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet erişimindeki artışa dikkat çekerek teknoloji bağımlılığı konusunda uyardı. Başkan Erdoğan, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ebeveynlerini uyardı artan internet bağımlılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunlara dikkat etmeyen ebeveynlerin çocukların yaşadığı felaketlerin ortağı olduğunu ifade eden Erdoğan, rollerin artık değiştiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde konuştu. Bağımlılık konusunda bir kez daha uyaran Erdoğan, ebeveynlerin dikkatli olmalarını istedi, çocukların bu konuda korumasız olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içerisinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir. Yeşilayımızın bu çerçevede ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izliyoruz.

Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çatı altındaki faaliyetlerinin de temel felsefesidir. Ailelere, yetişkinlere çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar Yeşilay'ın bir asrı aşan misyonuna ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğunu da işaret ediyor.

Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı da sürdüreceğim. Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi içki madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı hem kendimize hem çevremize zararlıdır. Teknoloji bağımlılığı bizi insan yapan vasıflardan uzaklaştırıp gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Zararlı ve kötü olan her şey her yerde ve her şart altında böyledir. Bu tür alışkanlıkların hiçbiri de ideoloji veya inançla ilgisi yoktur. Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme düzüyorsa emin olan tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini zaaflarını komplekslerini örtmektir.

Bizim Yeşilay ile yürüttüğümüz tek mücadelemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller bırakmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkeyi tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

Günümüzde internete erişimin fevkalade kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz biçimde yaygınlaşması eskiden beri bildiğimiz bağımlılıklara yenilerine eklemiştir. Bilgisayardan cep telefonuna oyun konsollarından televizyona kadar uzanan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türleriyle de mücadele Yeşilayımızın sorumluluk alanına girmektedir. Tabi bu konuda devletin ilgili birimleri ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları yanında asıl olarak ailelere çok büyük görevler düşmektedir. Öyle bir dönemdeyiz ki artık bir yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi teknolojilerin karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak çoğu zaman da farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar. Üstelik internet bağlantısı olan cihazlarda çocuklarımızın her türlü zararlı içeriğe muhatap olmasını kontrol edebilme imkanına da çoğunlukla sahip değiller.

İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü fikri telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyette sağlıyor. Biz herkese sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimalara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz? Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor.

Tabii iğneyi karşımızdakine batırırken çuvaldızı da kendimizden esirgememiz gerekiyor. Büyükler olarak maalesef çocuklarımıza "hayır" demeyi başaramıyoruz. Kişilik kazandırmamız, şahsiyet vermemiz onları yaşadıkları toplumda ve dünyada ihtiyaçları olan; bilinç, bilgi ve değerlerle donatmamız gereken çocuklarımızla rolleri değiştiriyoruz. Anne babalar çocuklarını değil çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor. "