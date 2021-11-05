BIST 1.583
DOLAR 9,71
EURO 11,19
ALTIN 562,12
HABER /  SPOR

A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!

A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!

A Milli Takımımız'ın oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, kesik yedi. Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Abone ol

A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Lille'de forma giyen futbolcumuz Yusuf Yazıcı, kadroya alınmadı.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın kadrosu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi
Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi
Metropoll anketinde seçmenin çoğu aynı fikirde! Yüzde 80 zorlanıyorum dedi
Metropoll anketinde seçmenin çoğu aynı fikirde! Yüzde 80 zorlanıyorum dedi
Altın coştu gram altın fiyatları 560 lirayı geçti! Almalı mı satmalı mı?
Altın coştu gram altın fiyatları 560 lirayı geçti! Almalı mı satmalı mı?
Türkiye operasyona hazırlanıyor YPG de mayın döşemeye hız verdi
Türkiye operasyona hazırlanıyor YPG de mayın döşemeye hız verdi
Denizli'de acı haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu
Denizli'de acı haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu
Çiftlik Bank Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Çiftlik Bank Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
HDP yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
HDP yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" kodlu sis uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" kodlu sis uyarısı
İstanbul'da tsunami zirvesi 17 ilçe için tehlike büyük! 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
İstanbul'da tsunami zirvesi 17 ilçe için tehlike büyük! 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
Konya'da kayınpederini ve bacanağını öldürdü! Savunmada bakın ne dedi
Konya'da kayınpederini ve bacanağını öldürdü! Savunmada bakın ne dedi