A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!

A Milli Takımımız'ın oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, kesik yedi. Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

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A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Lille'de forma giyen futbolcumuz Yusuf Yazıcı, kadroya alınmadı.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın kadrosu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun."