Altın coştu gram altın fiyatları 560 lirayı geçti! Almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 5 Kasım Cuma sabahında yaşanan hızlı yükselişin ardından çeyrek altın 900 TL’yi geçerken, gram altın da yeniden 562 TL seviyelerine ulaştı.

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Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pandemi süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın yeniden yükselişe geçti.

Güne 560 liradan başlayan gram altın şu sıralar 562 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte çeyrek altın da 919 liradan alıcı buluyor.

Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu da altında şuan bozdurma zamanı olmadığını belirtti.