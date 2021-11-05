Kayseri'de kız kardeşine misafirliğe gitti! Feci şekilde can verdi
KAYSERİ’de, misafirliğe gittiği kız kardeşinin 6’ıncı kattaki dairesinin balkonundan düşen Demet Özdemir (38), hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak’ta, 7 katlı bir binada meydana geldi. 2 çocuk annesi Demet Özdemir, misafirliğe gittiği kız kardeşinin oturduğu 6’ncı kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demet Özdemir, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Demet Özdemir’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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