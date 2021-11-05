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Rusya Büyükelçiliği çalışanı Berlin'de camdan düşerek öldü

Rusya Büyükelçiliği çalışanı Berlin'de camdan düşerek öldü

Alman Der Spiegel dergisi, Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanının başkent Berlin’de bir binanın üst katlarından düşerek hayatını kaybettiğini yazdı.

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Personelin hayatını kaybettiği Rusya Büyükelçiliği ve Almanya Dışişleri tarafından doğrulandı, ancak yetkililer yaşananların detayına inmedi.
Der Spiegel dergisinin haberine göre Rusya’nın Büyükelçilik binalarını koruyan Berlin polisi, 19 Ekim sabahı elçilik binalarının birinin önündeki yolda bir erkeği hareketsiz hâlde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, yaşamını yitirdiği belirlenen elçilik personelini, müdahalelerine karşın hayata döndürmeyi başaramadı.

Rus elçilik çalışanının, Berlin’in Mitte bölgesinde yer alan Behrenstrasse sokağındaki elçilik binalarından birinin üst kat pencerelerinden birinden düştüğü sanılıyor. Alman dergisinin haberinde, söz konusu çalışanın 2019 yazından beri Berlin’de büyükelçiliğin ikinci sekreteri olarak görev yaptığı ve 35 yaşında olduğu kaydediliyor.

Der Spiegel dergisine göre Alman istihbarat servisleri, yaşamını yitiren personelin, Rus iç istihbarat servisi FSB’nin gayriresmi, yani karşı tarafa bildirilmemiş çalışanlarından biri olduğundan şüpheleniyordu.

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