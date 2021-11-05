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Manisa'da oyun oynarken temas edince feci şekilde can verdi!

Manisa'da oyun oynarken temas edince feci şekilde can verdi!

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinin önünde oyun oynarken kaçak olduğu belirtilen aydınlatma direğine temas eden Davut Süzer (13), hayatını kaybetti.

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Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde önceki gün arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, aydınlama direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi. 

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