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UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik ilk 15'te bitiremezsek

UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik ilk 15'te bitiremezsek

Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin getirdiği puanların ardından Yunanistan'ı geride bıraktı

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Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

18. sıraya yükseldik

Dün gece Galatasaray'ın Lokomotiv ile berabere kalıp 1 puan, Fenerbahçe'nin ise antwerp deplasmanında kazanarak 3 puan almasının ardından haftaya 24.500 puanla başlayan Türkiye, puanını 25.100 yaptı ve Yunanistan’ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

İlk 15 şart

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

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