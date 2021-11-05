Eski başkatip FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla yargılanan eski Taşkent Büyükelçiliği başkatibi Ender Erarslan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Erarslan ve avukatı katıldı.

Önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için Erarslan'a söz verildi.

Örgüt üyeliğiyle suçlandığını belirten Erarslan, dava dosyasında buna dair yeterli delil bulunmadığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Erarslan, ByLock kullanıcısı olduğuna dair dava dosyasındaki tespiti de kabul etmedi.

Suçsuz olduğunu savunan Erarslan, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Erarslan'ı "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Ender Erarslan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yaptığı sırada 10 Ağustos 2016'da yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten çıkarılmıştı.

FETÖ soruşturma kapsamında 9 Aralık 2019'da tutuklanan Erarslan, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Erarslan, bir dönem Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde başkatip olarak da görev yapmıştı.