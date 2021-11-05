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İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

 İZMİT’te Güven K. (47) tartıştığı kardeşi Gökhan K.’yi (37) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Güven K. yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Alikayha Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde meydana geldi. Güven K. ile kardeşi Gökhan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Güven K. yanındaki tabancayla kardeşi Gökhan’a ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gökhan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gökhan K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan Güven K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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