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Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı! Güvenlik önlemleri olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı! Güvenlik önlemleri olacak

İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki otogarlarda standart tedbirler alıyor. Buna göre otogarlarda giriş-çıkış noktaları belli olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.

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 Vatandaşlar, yayınlanan genelge kapsamında otogarlara sadece belirli noktalardan giriş çıkış yapılabilecek ve girişte güvenlik önlemleri olacak. Genelge gereği bu tedbirlere uymayan otogarların ilgili belediyelerine cezai yaptırım uygulanacak.

Muğla’da otogarlar genelgeye göre düzenleniyor
Genelge nedeniyle il genelindeki otogarlarda gereken önlemleri almaya başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe ve Bodrum otogarlarında çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Yatağan, Milas, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman otogarlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor.

7 ilçedeki otogarlarda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından buralarda da güvenlik noktaları oluşturulacak ve tek noktadan giriş çıkış sağlanacak.

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