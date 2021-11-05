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e-Devlet'te yeni hizmet! Neyim Var uygulamasıyla hastalıkları artık Google'dan aramaya son

e-Devlet'te yeni hizmet! Neyim Var uygulamasıyla hastalıkları artık Google'dan aramaya son

Hastalıkları Google'dan aratıp kişinin kendine hastalık beğenmesine son verecek uygulama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. "neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Neyim Var?" uygulaması, hastaların şikayetlerine yönelik tanı tahminleri yapıyor ve gitmeleri gereken polikliniği bildiriyor.

Ülke genelinde daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulması amacıyla son teknolojiye sahip şehir hastaneleri ve sağlık tesislerinin sayısı her geçen gün artırılırken dijital sağlık uygulamaları da hayata geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6'sı yanlış bölüme başvuruyor. Sağlık Bakanlığınca hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi.

Uygulamaya giren hastalar, ana şikayetlerinin ne olduğunu birkaç farklı yolla belirtebiliyor. Ana şikayet, otomatik tamamlama özelliğine sahip metin kutusuna yazılarak veya bulunduğu bölge ve belirtilere ilişkin hazır metinler seçilerek iletilebiliyor. Ayrıca şikayetin bulunduğu bölge üç boyutlu insan modeli üzerinden de seçilebiliyor.

Bir sonraki aşamada hastaya, ilettiği ana şikayetle ilgili sorular yöneltiliyor. Hastanın bu sorulara verdiği cevaplar, önceden geçirdiği rahatsızlıklar ve yaptırdığı tahliller uygulamadaki yapay zeka tarafından değerlendirilerek muhtemel tanı belirleniyor.

Uygulamanın son aşamasında hastaya gitmesi gereken poliklinik öneriliyor ve randevu alabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendiriliyor.

neyim var

 Uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesabıyla giriş yapılabiliyor

Sağlık Bakanlığının "neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor. Ayrıca, e-Nabız mobil uygulaması veya "enabiz.gov.tr" sitesindeki "Neyim Var?" bölümlerine tıklanarak da "Neyim Var?" uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

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