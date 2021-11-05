BIST 1.576
DOLAR 9,70
EURO 11,21
ALTIN 560,64
HABER /  EKONOMİ

Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...

Aydın'da üretiliyor 40 ülke sıraya girdi! Fiyatı 40 TL'ye çıktı: Yemekten önce...

Kabızlık ve sindirim rahatsızlıklarının en iyi ilaçlarından biri olan kuru incir büyük rağbet görüyor.

Abone ol

Lif bakımından çok zengin olan kuru incirin kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına faydalı olduğu asırlardır biliniyor. Uzmanlara göre, yemeklerden önce 3 kuru incir yemek, sancısız ishal yapıyor. İncir, birçok faydasının yanı sıra, tansiyon hastalıklarına da iyi geliyor. Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise, tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Diyabet hastalarına da iyi gelen incir, cildi de besliyor. Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kuru incir tüketmeli. Kuru incir bol doğal şeker ihtiva ediyor. Enerji deposu olan kuru incir, çok fazla tüketilirse kilo alımına sebebiyet verebilir. 100 gram incirde 249 kalori bulunuyor.

Ege’nin ünlü incirleri kuru olarak dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Dünyanın 40 ülkesine ihraç edilen kuru incir, Türkiye’ye önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu sene kuraklık sebebiyle rekolte düşük kaldı. Bursa’da Reyhan Pazarı’nda incir satan yılların esnafı Sedat Tunç, bu sene kuraklıktan dolayı verimin az olduğunu, bunun da fiyatları yükselttiğini söyledi. Tunç, ancak incirde kalitenin çok iyi olduğunu ifade ederek, “Kuru incirin merkezi Ege bölgesidir. Biz genellikle Aydın Germencik ile İzmir Bergama’dan gelen kuru incirleri satıyoruz. Bu incir dalında kuruyan incir. Kalitesi ve lezzeti çok iyi. İncirin sağlığa faydası çok” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?
TTB'den üçüncü doz Biontech aşısı açıklaması Kaç ay geçince aşı olmalı?
TTB'den üçüncü doz Biontech aşısı açıklaması Kaç ay geçince aşı olmalı?
Kovid-19'un sırrı bu gende! Ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Kovid-19'un sırrı bu gende! Ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı
Adana'da çarpıntı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince şok geçirdim
Adana'da çarpıntı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince şok geçirdim
Mehmet Eymür'den Alaaddin Çakıcı iddiası! Eymür'den kan donduran işkence sözleri...
Mehmet Eymür'den Alaaddin Çakıcı iddiası! Eymür'den kan donduran işkence sözleri...
CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın
CHP asgari ücret ve memur maaşları için teklifi verdi! Gelir vergisi kaldırılsın
Aydın'da dolandırılan çiftin 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi
Aydın'da dolandırılan çiftin 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi
Fransa'da anneler ilkokulda maske zorunluluğunu protesto etti polis biber gazı sıktı!
Fransa'da anneler ilkokulda maske zorunluluğunu protesto etti polis biber gazı sıktı!
Ekmek fiyatları neden yükseliyor? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı
Ekmek fiyatları neden yükseliyor? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı