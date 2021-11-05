Fransa'da anneler ilkokulda maske zorunluluğunu protesto etti polis biber gazı sıktı!

Fransa'da polis, ilköğretim öğrencilerine getirilen maske zorunluluğunu protesto eden annelere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Başkent Paris'te dün, sadece kadınlardan oluşan ve kendilerine "Dişi Kurt Anneler" adını veren göstericiler, öğrencilere getirilen maske takma zorunluluğu dahil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerini protesto etmek için Elysee Sarayı yakınında toplandı.

Aralarında iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünden (LREM) ihraç edilen milletvekili Martine Wonner'in bulunduğu kadın grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Elysee Sarayı'nın önüne yürüyünce polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede bazı göstericiler yere düştü, kalabalık "kendinizden utanın" sloganları attı.

Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarının son bir haftada yüzde 20 artması üzerine hükümet, 3 Kasım'da 39 bölgede ilkokul öğrencilerine maske takma zorunluluğu kararı almıştı.