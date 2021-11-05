Zonguldak'ta köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri alarma geçirdi! Yazık günah değil mi?

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bir kişi köprü ayağına yapıştırdığı not sonrası ekipleri harekete geçirdi.

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Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde A.Ç.’nin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahildeki köprü ayağına “Seni ve kızımızı burada bekliyorum. Ben sizler için burada öleceğim. Affet beni. Ölene kadar buradan ayrılmayacağım” notunu yapıştıran A.Ç., çocuğunu göremediğini ve evden uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. İntihar girişiminde bulunan adamla konuşan bekçiler, kendisine yardımcı olacaklarını ve yapıştırdığı notu sökmesini istendi.



6 ay uzaklaştırma kararı aldığını anlatan A.Ç. bekçilere durumu aktararak, “Ben çocuğumu görmek istiyorum. Önüme sette çekseler ben babayım. Savcılığa bile gittim yardımcı olmadılar. Uzaklaştırma kararım var, sebebi yok. Ben Çorlu’daydım ailemi buraya getirdim burada uzaklaştırma kararı çıkardılar hiçbir sebebi yok. 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Şiddet yok, tutanakta hiçbir şey yok. Benim hakkımda hiçbir şikayet yok. Kadının beyanı esastır diye çıkardılar, eşimle de hiçbir sıkıntı yok." dedi.







Bekçiler tarafından ikna edildi

A.Ç. "Ailesinden kaynaklı. Çocuğun psikolojisini de düşünmek lazım. Çocuğu babasından uzaklaştırmak da çocuğun psikolojisine yazık günah değil mi? Bir anne baba ebeveynleri bize zarar vermiyor, olan çocuğa oluyor.” ifadelerini kullandı. Bekçiler tarafından ikna edilen adam, ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü. Sağlık ekipleri de olay yerinden ayrılırken, köprüye yapıştırılan not bekçi tarafından söküldü.