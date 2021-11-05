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Adana'da 9 çocuğuyla ortada kaldı! Perişan oldu: 2-3 günde bir...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 9 çocuğuyla ortada kaldı! Perişan oldu: 2-3 günde bir...

ADANA’da kocası terk eden genç kadın, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

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Abdurrezzak (38) ve Meryem (37) Yüksel çifti 17 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 1’i zihinsel engelli toplam 9 çocukları dünyaya geldi. Çift, hayatlarını idame ettirirken fırıncılık yapan Abdurrezzak Yüksel’in 2 sene önce beyninde tümör çıktı. Bunun üzerine önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı. Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel iddiaya göre evi terk etti. Kirada oturan genç kadın ise 9 çocuğuyla ortada kaldı.

Eşinin evi misafirhane gibi kullandığını söyleyen Meryem Yüksel, “Eşim eve 2-3 günde bir geliyor. Geldiğinde de evde kalmıyor. Ben ve 9 çocuğum perişan durumdayız. Hiçbir gelirimiz yok. Kocam ameliyattan önce benim üzerime market açtı ama onu da daha sonra başkasına devretti. Market ancak halen benim üzerimde göründüğü için sosyal yardım da alamıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

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