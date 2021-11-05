Pastırma yazı başlıyor 6 derece artacak! Salı 17 ile yağmur geliyor: Meteoroloji duyurdu İstanbul Ankara İzmir

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



İşte illere göre hava durumu...