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Edirne'de fiyatı duyan akın etti! Dakikalar içerisinde tonlarca satıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de fiyatı duyan akın etti! Dakikalar içerisinde tonlarca satıldı

EDİRNE'de hamsi balığının kilosunun 5 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı. Balıkçılar kısa sürede tonlarca balık sattığını söyledi.

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Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne’de balıkçı tezgahlarında 40 TL’den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz’de yaşanan bollukla önce 10 TL’ye, şimdi de 5 TL'ye geriledi. Hamsi balığı fiyatlarında ucuzluk yaşandığını duyan Edirneliler, kısa sürede balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı. Vatandaşların akın akın hamsi almaya geldiğini söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, alıcının da satıcının da yüzünün güldüğünü ifade etti.

Sadece kendi tezgahlarında 2 ton hamsi balığı satıldığını belirten balıkçı Taşdelen, balık bolluğun devam etmesi temennisinde bulundu. Hamsi balığının kilosunun 5 TL'den satıldığını duyunca tüm işlerini bırakıp balık pazarına koştuğunu söyleyen vatandaş da, ucuza balık yemenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

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