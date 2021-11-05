Sinovac aşısı olanlara kötü haber! Uzmanlardan 'acil' uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 3 milyon kişinin, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadığını açıkladı. Uzmanlar da iki doz Sinovac aşısı olanların artık aşısız sayıldığını belirterek, "Korunmuyorsunuz. Acil aşı olmaya gidin" uyarısında bulundu.

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Türkiye'de iki doz aşı yaptırmış 48 milyon kişi varken, üçüncü dozunu yaptırmış 11 milyon kişi bulunuyor. Resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor. Bu sayı ağustos ayında 1 milyon dozdan fazlaydı. Buna göre Türkiye'nin aşılama oranında neredeyse 5'te 1 seviyesine gerilediği anlaşılıyor. Peki şu an aşılamada toplum bağışıklığını sağlamada neredeyiz? İşte uzmanların Sabah'a yaptığı önemli açıklamalar:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy:

İki doz Sinovac aşısı olanlar aşı olduklarına güvenmemeli. İkinci aşının üzerinden en az 3 ay geçtikten sonra antikorlar azalmaya başlıyor. Bu nedenle 3 ila 6 ay içinde aşı olmaları gerekiyor. Bu kişiler devletimiz tarafından aşı olmaya davet edildi. 3 milyon kişinin hatırlatma aşısını olmadığı açıklandı. Bu kişiler kendilerini aşılı sanmasın; Korunmuyorlar...

BioNTech aşısı için de 3'üncü doz hatırlatma aşısı yapılacağı açıklandı. 2 doz BioNTech'ten 6 ay sonra antikorların düşmeye başlandığı bildirilmişti. Risk gruplarıyla hatırlatma dozları başlıyor.

Aşılama hızı anlaşılmaz bir şekilde insanlar gevşedi ve insanlar rehavete kapıldı. Eskiden aşı tedarikinde sıkıntılar vardı. Şimdi aşımız da var. Ürkütücü bir şekilde isteksizlik var. İkinciyi olanlar üçüncü ilgi göstermiyor.

Bir yandan da aşıya direnç gösteren aşı karşıtları var. Toplumsal bağışıklık için ülke nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılı olması gerekir. Şu an ki tabloda toplumsal bağışıklığa ulaşamadığımız ve üçüncü doz hatırlatmalarının yapılmaması virüsün yeni insanlara bulaşacağını gösteriyor.

Daha da kötüsü aşısızlar, yeni varyantların çıkmasına neden oluyor. Bu, salgını uzatıyor. Pozitif vaka sayısı 20 binin altına düşmedi ki bunlar PCR yaptırıp tespit edilenler. Ya testini yaptırıp tespit edilemeyenler? Rakamları daha da yükseltiyor. Ölüm sayıları düşmüyor. Günde 200 insan ölüyor. Bir hastalıktan günde 200 kişinin ölmesi kaygı verici.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök:

Çalıştığım aile sağlık merkezine aşılama başladığında günde 150 kişi geliyordu. Şimdi haftada 30 kişi ancak geliyor. Bu rakamlar çok düşük. İki Sinovac olup, üçüncü dozunu yaptırmayanlar artık korunmuyor bu bilinsin. Antikorlarınız sıfırlandı. Aşılamada yavaşlamanın nedeni küçük yaş gruplarında ailelerin çocuklarına aşılama yaptırmak istememesi. Aşıda bu ailelerin yaşadığı kararsızlık ve 30 yaş altı gençlerin büyük bölümünün aşı olmamaları.

Gebeler mutlaka aşılanmalı. Büyük fabrika, meydanlarda, iş yerlerinde aşılama çadırları kurulup, aşılama hızlandırılmalı. Okula giden çocuklar çok sık virüse yakalanmaya başlandı. Aileler bilinçlendirilmeli.