Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu! Zirvenin sahibi Fiat
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet ile ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla Renault takip etti. Satışlar 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azaldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.
2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.
Toplam satışlarda Fiat lider
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla da Renault takip etti. Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarında ilk 5
Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 865 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 761'le Renault ve 3 bin 686 ile de Volkswagen izledi.