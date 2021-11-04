Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu! Zirvenin sahibi Fiat

Toplam satışlarda Fiat lider

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla da Renault takip etti. Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.