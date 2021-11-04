Türkiye 4 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 008 bin 434'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 743 oldu.

Bakan Koca: Bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gereklidir." dedi.

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