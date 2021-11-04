BIST 1.576
DOLAR 9,71
EURO 11,22
ALTIN 559,62
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 4 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 4 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 008 bin 434'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 743 oldu.

Bakan Koca: Bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gereklidir." dedi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank'tan 'savaş teknolojisi' diyen Garo Paylan'a yanıt
Mustafa Varank'tan 'savaş teknolojisi' diyen Garo Paylan'a yanıt
İhracatçıları ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi
İhracatçıları ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi
Elazığ'da köylüler 1 yılda sadece 1 TL zam yaptılar! Kilosu 24 TL oldu
Elazığ'da köylüler 1 yılda sadece 1 TL zam yaptılar! Kilosu 24 TL oldu
Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'dan susma hakkı kararı!
Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'dan susma hakkı kararı!
Milletvekillerinin Meclis kütüphanesinden kitap alma sayıları açıklandı
Milletvekillerinin Meclis kütüphanesinden kitap alma sayıları açıklandı
TOGG'da önemli gelişme! TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
TOGG'da önemli gelişme! TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
Netflix resmen duyurdu! Büyük değişiklik: Tüm dünyada erişime açıldı
Netflix resmen duyurdu! Büyük değişiklik: Tüm dünyada erişime açıldı
Selahattin Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı! PKK ile ilgili kendini savundu!
Selahattin Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı! PKK ile ilgili kendini savundu!
ABD gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bin 431’e çıktı
ABD gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bin 431’e çıktı
Tunceli'de HDP'nin basın açıklaması gerginliği
Tunceli'de HDP'nin basın açıklaması gerginliği