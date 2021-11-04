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Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'dan susma hakkı kararı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'dan susma hakkı kararı!

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın polise ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

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Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.

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