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DSÖ uyardı 'çok endişe verici' Şubat ayına kadar yarım milyon kişi ölecek

DSÖ uyardı 'çok endişe verici' Şubat ayına kadar yarım milyon kişi ölecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak değerlendirerek, salgının şubat ayına kadar kıtada yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.

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DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak nitelendirerek, "Avrupa bölgesinin 53 ülkesindeki mevcut bulaşma oranı çok endişe verici. Korona virüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da bulaşmaya hakim olmaya devam ediyor’’ açıklamasında bulundu.

Şubat ayına kadar yarım milyon ölüm tahmini

Avrupa'daki salgının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ilerlediğini belirten Kluge, korona virüse bağlı hastaneye yatışların bir haftada iki kattan daha fazla arttığını söyledi. Kluge, "Bu yörüngede kalırsak şubat ayına kadar bölgede korona virüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının devam etmesi çağrısında bulunan Kluge, “Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa, 2022 yılının şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188 binini kurtarabiliriz” dedi.

Geçen hafta bildirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni korona virüs vakası ve 24 bin can kaybıyla önceki haftaya göre Avrupa’da yüzde 6 ve Orta Asya’da yüzde 12 artış kaydedildi. Son 4 hafta içinde Avrupa, korona virüs vakalarında yüzde 55'ten daha fazla yükseliş gösterdi. DSÖ’ye göre vakalardaki artış, yetersiz aşı kampanyaları ve korona virüs önlemlerinin gevşemesinden kaynaklanıyor.

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