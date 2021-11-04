Silah arkadaşının başından vurduğu askere 6 ay sonra şehitlik unvanı verildi

KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

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Olay, 30 Nisan'da Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda meydana geldi. Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, karakolda birlikte görev yaptığı arkadaşı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'yı uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurdu. Katırcı, daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Ailesi, oğullarına şehit unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu.

Şehit kabul edildi yeniden defnedilecek

Genelkurmay Başkanlığı da yapılan inceleme ve soruşturma sonunda aileye Mehmet Can Kaya'nın şehit olduğunu belirten tebligatta bulundu. Askeri yetkililerin, Feride- Oğur Kaya çiftine çocuklarının şehit kabul edildiğini belirtmesinin ardından, ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yarın düzenlenecek törenle bu kez şehitlikte toprağa verilecek.

'Gurur duydum'

Oğlu Mehmet Can ile hayatının her alanında gurur duyduğunu ve şehit kabul edilmesiyle bir kez daha göğsünün kabardığını anlatan anne Feride Kaya, "Kendisinin hayatta istediği her şey oldu. Şehitliği de çok istiyordu o da oldu. Oğlum hak ettiği mertebede şu anda ve ben onunla gurur duyuyorum. Acısı ve ateşi büyük, onu tarif edemem. Vatan sağ olsun diyorum. Benim iki oğlum vardı birisi şehit oldu, diğer oğlumun da o üniformayı giymesini istiyorum" dedi.