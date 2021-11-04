Biontech aşılamasında 3'üncü doz başladı formül değişecek mi sorusu merak ediliyor

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen ve aylarca hastalığa karşı yüksek koruma sağladığı bilimsel olarak kanıtlanan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty isimli aşıda yeni bir karar alındı. Üçüncü doz uygulaması pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de başladı.

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Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye’de üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına başlanacağını açıkladı. ABD, İsrail, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler üçüncü doz aşı uygulamaya başlarken birçok ülke de üçüncü doz takviye aşılar için hazırlık aşamasında olduklarını duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD merkezli haber ajansı Associated Press bilim insanları ve uzmanlarla görüşerek üçüncü doz aşının içeriğini inceledi. Ajansa konuşan yetkililer, üçüncü doz takviye aşıların ilk iki doz aşıyla aynı olduğunu aktardı.

İşe yaradığı için değiştirilmedi

Haberde, “Covid-19 takviye aşıları daha bulaşıcı Delta varyantına rağmen orijinal aşıyla aynı içeriğe sahip. Aşılar halen işe yaradığı için Delta varyantına karşı bir değişiklik yapılmadı” denildi.

Aşıların vücuda bağışıklık sağlayarak başak protein adı verilen ve corona virüsü engelleyen enzimle mücadele etmeye yaradığını açıklayan ve Delta varyantının da bu aşıdan kurtulamadığını aktaran uzmanlar, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşıların ihtiyaç durumunda değiştirilebileceğini de söyledi.

AP’ye konuşan Alabama Üniversitesi Aşı Araştırma Kliniği’nin Direktörü Dr. Paul Goepfert, “Burada bilmediğimiz şey şu, eğer Delta varyantına karşı bir aşı geliştirirsek bu semptom göstermeyen vakalarda ya da hastalığın bulaşmasında normal aşıdan daha mı koruyucu olur” dedi.

Uğur Şahin değişebilir demişti

Bir ay önce İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan Şahin, aşının formülünün değişebileceğini söylemişti.

Şahin, “Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak” ifadesini kullanmış ve bu açıklama gündem yaratmıştı.