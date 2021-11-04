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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1 milyar 358 milyon eridi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1 milyar 358 milyon eridi

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim ile biten haftada 1 milyar 358 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim ile biten haftada 1 milyar 358 milyon dolar azalarak, 123 milyar 784 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 342 milyon dolarlık azalışla 85 milyar 447 milyon dolardan 84 milyar 105 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 28 Ekim haftasında 16 milyon dolar azalarak 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara indi.

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