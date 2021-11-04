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Koronavirüs hapına dünyada ilk onay çıktı! Ölümleri yüzde 50 azaltıyor

Koronavirüs hapına dünyada ilk onay çıktı! Ölümleri yüzde 50 azaltıyor

ABD merkezli çokuluslu ilaç devi Merck'in Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı İngiltere'den geldi.

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İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından ortaklaşa geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Böylece Britanya, pandemide oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan bir tedavinin önünü açan ilk ülke oldu. Ancak Merck'in ilacı ilk duyurduğunda 700 dolarlık fiyat açıklaması, pek çok soru işareti yaratıyor.

MHRA'nın açıklamasında, Molnupiravir isimli hapın pozitif testin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

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