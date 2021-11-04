Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Erkan Özdamar yönetecek... İşte 12. haftanın maçları ve yönetecek hakemleri...Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 6 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan ile 8. haftada Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a bu hafta da maç verilmedi.
İşte 12. haftanın hakemleri;
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır