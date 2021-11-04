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Bakan Kurum'dan 'Marmara' açıklaması Kimseye müsaade edilmeyecek

Bakan Kurum'dan 'Marmara' açıklaması Kimseye müsaade edilmeyecek

Marmara Denizi'nde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında önemli bilgiler veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye 2023 zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleşiyor. Organizasyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa bir mesaj göndererek "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. "Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız ilk andan itibaren tüm kıyı illerimizle birlikte yürüttüğümüz, valilerimiz, belediyelerimizle bu deniz hepimizin diyerek bu mücadeleyi verdik." diyen Kurum, Marmara Denizi'ni kimsenin kirletmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti. Kurum şunları söyledi:

"Emisyon değerlerini çok önemsiyoruz"

Emisyon değerlerini azaltma, zararlı faktörleri kontrol altına alma konusunda kararlıyız. Ekolojik koridorları millet bahçeleriyle, korunan alanlarla, ormanlarla sağlamış ve korumuş olacağız.

"Dünya afetlerle boğuşuyor"

Müsilaj konusunda da gelinen son noktada bugün anlattığımız iklim değişikliği tüm dünyada etkisini net bir şekilde hissettiriyor. Kasırgalar, seller, tayfunlar tüm dünya bunu derinden hisseder hale geldi. Ülkemizde de afetlerin sıklığı arttı. Orman yangınları, seller, heyelanlar birçok afetleri yaşıyoruz.

Deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı

Deniz suyu sıcaklık seviyesi arttı. Tüm dünya bunu 1,5 derecede tutmak için mücadele veriyor. Müsilaj da bu değişikliğin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Kirlilik ve denizdeki durağanlık da bu etkenlere artı olarak ekleniyor.

"Kimsenin Marmara'yı kirletmesine izin vermeyeceğiz"

Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız ilk andan itibaren tüm kıyı illerimizle birlikte yürüttüğümüz, valilerimiz, belediyelerimizle bu deniz hepimizin diyerek bu mücadeleyi verdik. Öncelik müsilajın toplanmasıydı. Artık şu an denizlerimizde müsilaja rastlamıyoruz.

Stratejik plan çerçevesinde 2024 yılına kadar arıtma tesislerinin sayısının arttırılması, teknolojilerin geliştirilmesi ve korunan alan ilan ederek sürekli ölçümlerle, karasal kirleticiler, deniz kaynaklı kirleticiler ve arıtma kirlilikleri olarak destekçi ve takipçisi olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Bu çerçevede önemli denetimler yaptık. Birçok yerin faaliyetini durdurduk. Burada kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Çevreci bir liderimiz olduğu için şanslıyız"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve bu bize emanet olan doğayı, denizlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Kendisi ve tabi eşi Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda yoğun çalışmalarıyla bizlere ve toplumumuza öncü oldular.

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