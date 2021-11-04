Bürokrasiye bir haller oldu Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olay olmuştu iktidardan gelen talimatlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara "talimatlara uymayın çağrısı" sonrası bürokraside talimatlara karşı direnç başladığı iddia edildi. Üst düzey bir bürokrat “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde "kanun dışı" talimatlara uymama konusunda bürokratlara yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

Üst düzey bir bürokrat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası bürokraside direnç geliştiğini belirtirken "Bazı bürokratlar, dokunulmazlık için AKP’ye milletvekili olmak istediklerini iletti" dedi.

Kılıçdaroğlu ikinci çıkışında ihraç edileceklerini söylemişti

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymaması çağrısında bulunurken, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti.

“Gelen talimatlar ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor”

Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürokrat, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getirirken, “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi.

CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan “AKP’de erime yaşanıyor” algısının bürokraside çekince yarattığını söyleyen kaynak, AK Parti’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünü dile getirdi.

"Aday adayı olacağız" mesajı

Türkiye’de erken seçim koşullarının oluştuğu görüşünün bürokrasiye hakim olduğu görüşünü dile getiren bürokrat, ismen bildiği bazı üst düzey bürokratların AK Parti’ye “Milletvekili sürecinde aday adayı olacağız, zamanı gelince bizi değerlendirin” haberi yolladığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabında paylaştığı videodaki konuşmasında "Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun" demişti.