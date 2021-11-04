Edirne'ye gelen ABD'li turistler ilk kez tattı bayıldı ülkelerine gidince herkese anlatacaklar

Turistlerden Alan Rindall, AA muhabirine, tava ciğerin farklı bir lezzet olduğunu söyledi. Ciğerin tadına hayran kaldığını vurgulayan Rindall, "Ciğer yemeyi pek sevmezdim ama tava ciğerin lezzeti çok güzel. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tat. Edirne de çok güzel bir şehir. Ziyaret edilecek pek çok yeri var." ifadelerini kullandı.