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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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