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Olay yeri Erzurum! Bomba gibi patlayan powerbank parmağını kopardı

Olay yeri Erzurum! Bomba gibi patlayan powerbank parmağını kopardı

 ERZURUM'da Münip Bozoğlu'nun şarjdayken duman çıktığını görüp pencereden atmaya çalıştığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı) elinde patladı. Bozoğlu'nun kopan sağ elinin işaret parmağı hastanede yerine dikildi.

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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Münip Bozoğlu, cep telefonu şarjı için lisanslı powerbank aldı. Bozoğlu, bir süre kullandığı cihazı önceki gün şarj etmek üzere mutfaktaki prize taktı. Odada otururken gelen sesler üzerine mutfağa giden Bozoğlu, duman çıkan powerbanki pencereden atmak isterken elinde patladı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan Bozoğlu, hastaneye gitti.

Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, "Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. 20 metre yakınıma havan topu düştü. Havan topunun patlayışı gerçekten çok gürültülü. Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu. Hala kulaklarımda onun çınlaması var. Kullandığım powerbanki, güvenilir olması açısından fazla para vererek lisanslı ürün aldım. Ancak ona rağmen yine patladı" diye konuştu.

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