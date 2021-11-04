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50 kilometrelik yolu özel jetle gitti! Alman basını yerden yere vurdu: İklim diyorsun özel jetle gidiyorsun

50 kilometrelik yolu özel jetle gitti! Alman basını yerden yere vurdu: İklim diyorsun özel jetle gidiyorsun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, her fırsatta iklim değişikliğine ilişkin endişelerini dile getirse de lükslerinden ödün vermiyor. Alman basını eleştiri yağmuruna tuttu.

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Ursula von der Leyen'in Leyen'in 50 kilometrelik mesafe için özel jete bindiğinin aktardığı haberde, "63 yaşındaki von der Leyen, çok konuşuyor ve iklim koruması hakkında konuşmayı seviyor. Ancak kendisi, bunu pek ciddiye almıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

İskoçya'nın Glasgow kenti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı'na (COP26) ev sahipliği yapıyor. Küresel iklim konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özel jetle gündem oldu.

İklim hakkında konuşmayı seviyor ama...

Bild gazetesi, Alman siyasetçi von der Leyen'in 50 kilometrelik mesafe için özel jete bindiğini aktardı. Haberde, "63 yaşındaki von der Leyen, çok konuşuyor ve iklim koruması hakkında konuşmayı seviyor. Ancak kendisi, bunu pek ciddiye almıyor gibi görünüyor." denildi.

Söz konusu durumun, AB Komisyonu başkanının bu yaz yaptığı seyahatlere yansıdığı, "iklim dostu tren yerine özel jeti tercih ettiği" kaydedildi. Ayrıca, "Avrupa Birliği, 19 dakikalık uçuşu nasıl haklı çıkarıyor?" sorusu yöneltildi.

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