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Millet İttifakı'ndan bomba plan! Ahmet Hakan 'uygulanması çok zor' dedi

Millet İttifakı'ndan bomba plan! Ahmet Hakan 'uygulanması çok zor' dedi

Cumhurbaşkanının sembolik yardımcısının başbakan gibi görev yapacağı Millet İttifakı'nın planıyla ilgili yazı kaleme alan Ahmet Hakan, "Bu plan bir karmaşa ve kaos planı edasındadır." dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok farklı isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde ortaya dikkat çeken bir iddia daha atıldı.

"Birinci ağızdan duydum" diyen Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olacağını; Akşener'in de başbakan gibi cumhurbaşkanı 1. yardımcısı olacağını söyledi.

Yardımcıları da belli

Aygün ayrıca Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları olacağını açıkladı. 

Kulislere bomba gibi düşen iddiayla ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan değerlendirme geldi. Bugünkü yazısında planın uygulamada pek şansı olmadığını kaleme alan yazar, şu ifadelere yer verdi:

 "Bu plan bir karmaşa ve kaos planı edasındadır"

"MİLLET İttifakı’nın planı şuymuş: Cumhurbaşkanı sembolik olacakmış. Yardımcısıysa başbakan gibi olacakmış.

Şimdiden söylüyorum: Bu planın iletişimi yapılamaz. Bu planın uygulanması çok zor olur. Bu planı bir mantığa dayandırmak pek kolay değildir.

Bu planı ahaliye anlatmak bile büyük meseledir. Bu plan bir karmaşa ve kaos planı edasındadır.

Millet İttifakı’nın böyle bir planı düşünüyor olması bile... İşinin ne kadar zor ve zorlu olduğunun bir göstergesi. Sanırım Millet İttifakı’nı oluşturan bünyeler...

“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” diye düşünenlerin sayıca çok fazla olduğuna güveniyorlar. Bu tür planlar yapmalarının başka bir izahı yok."

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