Mehmet Eymür'den Doğu Perinçek suçlamaları! İngiltere ve ABD'nin adamı! Ordu ve MİT'te adamları var

MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'den Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le ilgili kavga çıkaracak suçlamalar... Doğu Perinçek'in İngiliz istihbaratı ile ABD'nin adamı olduğunu öne süren Eymür, "Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te" diye konuştu.

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Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında yeni iddialarda bulundu. MİT'çi Hiram Abas'ın öldürülmesinde Doğu Perinçek'in parmağı olduğunu savunan Mehmet Eymür, Perinçek'in İngiliz istihbaratı ve ABD için çalıştığını savundu. Eymür, TSK ve MİT içinde yüzbaşıdan generale kadar adamlarının olduğunu savundu. İşte Mehmet Eymür'ün Gökçer Tahincioğlu'na verdiği röportajın ilgili bölümleri...

Hiram Abas'ı Perinçek hedef gösterdi

- Hiram Abas'la çok yakındınız. Bugünden bakınca suikastı nasıl yorumluyorsunuz?

Bir kere orada Doğu Perinçek'e çok büyük tepkim var. Bugün MİT'çinin adını yazana hapis cezası veriyorlar. O tarihte her şeyini, plakasını, telefonunu, evini, adresini hepsini verdiler. Bir nevi "öldürün" denildi. Hiram Bey de hissetmişti zaten. Arkasından felaket oldu. Kontrol edildiğini biliyordu Hiram Bey. Enteresan olan ilk Amerikan casusunu yakalamamızdan sonra olmasıdır. (MİT Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman'ın ABD casusu olduğunun aydınlatılması olayı) İlk Aydınlık'ta yayınlar başladı. Hiram Bey ve beni CIA ajanı yaptılar o haberlerde. Biz aksini çözmüşüz ama bizi suçluyorlar. Sonra tüm bilgileri verdiler…

'Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır'

- Doğu Perinçek etkili mi MİT içinde?

Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir.

- Bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz?

Evet.

- 68 kuşağından, öğrenci hareketinden gelen bir isim, o tarihten bu yana böyle mi?

Evet, solun gelişmesini Türkiye'de engellemek için kurulan bir örgüt. Türkiye'de birçok yere girmiş durumda Amerika. Biz bu etkiyi maalesef çıkartamadık.